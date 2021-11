Moon Sung-wook : Washington ne demandera pas de données supplémentaires aux fabricants de semi-conducteurs

Photo : KBS News

Le ministre sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie s’est rendu aux Etats-Unis afin d’échanger avec son homologue américaine sur la demande d’informations sur la crise des semi-conducteurs.Arrivé hier à Washington, Moon Sung-wook a été reçu par Gina Raimondo. A l’issue de leur entretien, le premier a annoncé aux journalistes avoir confirmé que l’administration de Joe Biden ne formulerait plus une telle requête aux fabricants de puces électroniques et que les données présentées ne seraient jamais divulguées.Interrogé sur leur analyse, Moon a estimé que cette opération prendra un certain temps et que les firmes sud-coréennes, en particulier Samsung Electronics et SK Hynix, auraient mené des consultations avec le département américain du Commerce avant de lui fournir leurs documents.Concernant le dialogue bilatéral pour la coopération industrielle, le ministre a annoncé que les deux pays étaient convenus d’y réunir désormais aussi leurs ministres, si nécessaire. Jusqu’à présent, seuls les délégués de rang inférieur y étaient présents.Les deux parties ont également décidé de mettre sur pied, au sein de ce dispositif, une équipe chargée de la coopération en matière de semi-conducteurs. Sa première réunion se tiendra le 8 décembre en présence des représentants des entreprises concernées, du gouvernement et d’experts.Aujourd’hui, le ministre Moon a rendez-vous avec la secrétaire à l’Energie Jennifer Granholm.