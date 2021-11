Le nombre de travailleurs poursuit sa hausse en octobre

Photo : YONHAP News

Malgré la quatrième vague de COVID-19 qui sévit encore, le nombre de travailleurs s’est accru de plus de 600 000 pour le deuxième mois de suite.Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), le chiffre a augmenté de 652 000 sur un an en octobre dernier pour s’élever à 27,7 millions. Il poursuit ainsi sa hausse depuis mars dernier.Ce mois-ci, toutes les tranches d’âges sauf les trentenaires, ont vu progresser le nombre de personnes ayant intégré le marché du travail. Par industrie, les secteurs de la santé, du service du bien-être social, du transport et de l’entreposage ont accueilli plus d’employés. L’hôtellerie et la restauration frappées de plein fouet par la pandémie ont également embauché plus de travailleurs grâce à l’allègement des restrictions sur le rassemblement privé et au progrès de la vaccination.En revanche, les ventes en gros et au détail ainsi que les associations et les services à la personne ont perdu une part de leurs effectifs. Le nombre des journaliers et des petits commerçants ayant des employés a également reculé.En ce qui concerne le taux de chômage, il a régressé de 0,9 point en glissement annuel pour atteindre 2,8 %. A savoir le niveau le plus bas depuis 2013. Le nombre de chômeurs était de 788 000, soit une baisse de 241 000. Quant aux inactifs, leur nombre a diminué pour le huitième mois de suite pour s’établir à 16,6 millions.