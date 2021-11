Présidentielle 2022 : les candidats cherchent à occuper le terrain tous azimuts

Photo : YONHAP News

Les candidats à la présidentielle de mars 2022 se lancent de plus belle dans leur précampagne. Ils multiplient leurs déplacements sur le terrain et leurs prises de parole sur des sujets variés.Pour le moment, cinq postulants sont en lice. Parmi eux, Lee Jae-myung, candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, s'est exprimé aujourd'hui devant le Kwanhun Club, une association de journalistes chevronnés basée à Séoul, et la Chambre de commerce et d’industrie. Il a saisi l’occasion pour présenter notamment sa promesse électorale numéro un « la croissance pour tous ».Son rival le plus sérieux, Yoon Seok-youl du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, s'est rendu à Gwangju, une grande ville du sud-est où le mouvement pour la démocratisation de 1980 avait eu lieu et qui est traditionnellement le fief du Minjoo. Cette visite est très médiatisée car c’est la première fois qu’il l’effectue après ses propos polémiques, le mois dernier, qui résonnaient comme un compliment pour le dictateur militaire Chun Doo-hwan, accusé d’avoir mené une répression sanglante contre les manifestants dans cette même ville.Yoon et deux autres prétendants à la Cheongwadae, Sim Sang-jung du Parti de la justice et Ahn Cheol-soo du Parti du peuple étaient tous présents hier au Congrès national des femmes. Lee, lui, y était absent, puisqu’il devait rester au chevet de son épouse hospitalisée après une chute.Par ailleurs, un nouveau débat télévisé entre les patrons des deux principales formations du Parlement, le Minjoo et le PPP, a eu lieu hier soir. Sans surprise, il a été dominé par l’échéance suprême.