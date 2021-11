Une rétrospective de Park Soo-keun d’une envergure inédite au MMCA

Photo : YONHAP News

Une rétrospective du peintre sud-coréen Park Soo-keun aura lieu à partir de demain jusqu’au 1er mars prochain au Musée national d'art contemporain (MMCA) de Deoksugung à Séoul.Intitulé « L'arbre nu qui attend le printemps », l’événement présentera 174 œuvres dont des peintures à huile, à l’aquarelle, des dessins et des illustrations d’une ampleur sans précédent.Selon le musée, l’exposition braque le projecteur sur l’accomplissement personnel de Park, débarrassé des préjugés liés à l’image d’un artiste pauvre ou exclu du petit milieu de l’art. Ses activités dévoilées au monde grâce aux recherches de 2016 à 2018 seront rendues publiques à cette occasion.La manifestation est constituée de quatre sections. « Le garçon qui a aimé Millet » propose ses œuvres avant ses 20 ans et « L’armée américaine et l’exposition » permet de découvrir son monde de travail à la fin de la guerre de Corée. « Les gens de Changsin » aborde sa vie lorsqu’il s’est installé dans le quartier du même nom et enfin, « L'arbre nu qui attend le printemps » se focalise sur l’universalité de ses peintures.Le MMCA a développé un manuel scolaire sur l’artiste qui sera distribué dans tous les collèges du pays pendant l’exposition.Park Soo-keun né en 1914 est connu pour avoir décrit l’esthétisme coréen en adaptant le mieux le style de la peinture occidentale. Ses œuvres sur la vie quotidienne des citoyens ordinaires lui ont valu le titre de « l’artiste du peuple » après son décès en 1965 à l’âge de 51 ans.