La Chine relance les procédures d’exportation de l’urée vers la Corée du Sud

Photo : KBS News

La Chine a finalement décidé de lancer les procédures douanières nécessaires pour exporter de l’urée vers la Corée du Sud, actuellement en proie à des pénuries de solution aqueuse contenant ce produit chimique. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Il s’agit d’un total de 18 700 tonnes déjà commandées par les entreprises sud-coréennes. Une quantité suffisante pour fabriquer la solution équivalant de deux à trois mois de consommation pour les poids lourds au moteur diesel.C’est le fruit d’une intense concertation entre les gouvernements de Séoul et de Pékin. La demande d’un examen préalable à l’expédition a déjà été déposée pour 7 000 tonnes, dont l’opération s’est terminée pour une partie. Le pays du Matin clair pourra donc commencer à en recevoir bientôt.Pourtant, il est reproché à l’administration de Moon Jae-in d’avoir réagi à la crise trop tardivement. Afin d'éteindre les critiques, elle répète continuer à mener des consultations avec l’empire du Milieu en mobilisant tous les canaux diplomatiques disponibles. L’exécutif sonde aussi la possibilité d’acheter de l’urée ou de l’eau-urée à une dizaine d’autres pays, dont l’Australie, le Vietnam et la Russie.Pour rappel, la Chine, en pleine pénurie de charbon et d’électricité, a commencé le mois dernier à limiter les ventes hors des frontières de 29 différents types d’engrais dont l’urée. La Corée du Sud peine par conséquent à s’approvisionner, alors qu’elle dépend fortement de Pékin pour ses importations du produit en question.