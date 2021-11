Photo : YONHAP News

Une neige légère a été observée, tôt ce matin, à la station d'observation météorologique de Songwol-dong, en plein cœur de Séoul.La première neige de cette année est tombée dans la capitale 30 jours plus tôt que l'année dernière, soit le 10 décembre, et dix jours plus tôt que la moyenne de ses premières journées de neige établie de 1991 à 2020, soit le 20 novembre.Malgré ces premières chutes de neige dans la matinée et des températures basses allant de 1,3°C à Séoul, à 8°C à Busan, à mesure que la journée s’épanouie, le mercure devrait remonter lui aussi pour atteindre les moyennes d’hier.Les maximales attendues seront donc de 7°C à Séoul, de 9 °C à Daejeon dans le centre du pays, de 11°C à Gwangju et Daegu, de 13°C à Ulsan et de 14 °C à Busan.