Moon Jae-in : un nouveau « Dialogue avec le peuple » le 21 novembre sur la KBS

Photo : YONHAP News

Le président de la République renouera le 21 novembre le dialogue avec ses concitoyens sur le plateau de la télévision publique de la KBS. Ce « Dialogue avec le peuple », le deuxième du genre depuis son arrivée au pouvoir, durera 100 minutes dès 19h10 et sera retransmis en direct. Le premier a eu lieu il y a tout juste deux ans.La porte-parole de la Cheongwadae a précisé aujourd’hui que le chef de l’Etat échangerait alors avec ceux qui participeront à l’émission, que ce soit sur place ou en ligne, en particulier sur la lutte contre l’épidémie de coronavirus et l’économie directement liée à la vie quotidienne.Pas moins de 300 personnes y seront invitées. Elles seront choisies par la KBS, en coopération avec des instituts de sondage et en considération de leur âge, leur sexe ou encore leur région de résidence. 200 d’entre eux poseront leurs questions au président Moon en présentiel et les 100 autres virtuellement.