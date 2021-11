La Corée du Sud projette de développer une fusée spatiale à haute performance

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ambitionne de se doter d’une nouvelle fusée spatiale de sa propre conception. Une décision en ce sens a été arrêtée aujourd’hui, lors d’une réunion entre le Minjoo, la majorité présidentielle, et le gouvernement.Il s’agit de développer une fusée réutilisable ayant des moteurs à propulsion liquide de 100 tonnes. Si tout va bien, l’opération sera lancée l’année prochaine.Le pays du Matin clair ne veut donc plus rester à la traîne dans la conquête spatiale. Le mois dernier, il a lancé sa première fusée de conception nationale. Bien qu’il ait échoué à mettre en orbite un satellite factice, son gouvernement est déterminé à poursuivre son programme concerné. Il s’agit en premier lieu de poser une sonde sur la Lune d’ici à 2030 et d’établir son propre système de positionnement par satellite à l’horizon 2035.Pour réaliser ce rêve, une enveloppe de plus de 3 700 milliards de wons sera débloquée entre l’an prochain et 2035. Et le débat sera également lancé sur la création d’une agence spatiale.