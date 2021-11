Pénurie d’urée : le gouvernement impose un réajustement offre-demande sur les marchés

Photo : KBS News

Le Premier ministre a réuni aujourd’hui un conseil des ministres extraordinaire face à la préoccupante pénurie d’urée et de sa solution aqueuse. Kim Boo-kyum et ses ministres ont discuté des moyens d’éviter que la situation ne s’aggrave encore.Il a alors été décidé de mettre en place deux mesures temporaires. Il s’agit de réajuster en urgence l’offre et la demande du produit et d’abaisser les tarifs douaniers de ses importations supplémentaires.Deux ministères compétents, ceux de l’Industrie et de l’Environnement, ont aussitôt pris acte de la décision. Il s’agit d’obliger, dès aujourd’hui, les importateurs, les producteurs et les distributeurs d’urée ou de sa solution à fournir tous les jours les informations concernant le volume de leurs ventes et de leurs stocks, entre autres.Les importateurs doivent en même temps faire état de la quantité de leurs achats prévus pour les deux prochains mois, et ce afin d’anticiper et prévenir les risques d’approvisionnement.Les distributeurs, eux, ne devront livrer leur produit qu’aux stations-service. Et la quantité de l’urée-eau que celles-ci peuvent vendre est elle aussi encadrée : dix litres au maximum pour chaque voiture particulière et 30 litres pour les autres véhicules comme les camions, les engins de chantier du BTP ou encore les machines agricoles, à quelques exceptions près.Les contrevenants sont passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende maximale de 100 millions de wons, l'équivalent de 74 000 euros.En ce qui concerne la baisse des droits de douane, le chef du gouvernement a expliqué que l’enjeu était d’aider notamment à diversifier les sources d’importation.