Moon Jae-in félicite Fumio Kishida pour sa reconduction au poste de Premier ministre

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in a adressé hier une lettre de félicitations au Premier ministre japonais Fumio Kishida reconduit à son poste. C’est ce qu’a annoncé la porte-parole de la Cheongwadae.Selon Park Kyung-mee, le chef de l’Etat y a invité le dirigeant nippon à conjuguer leurs efforts pour développer les relations entre leurs nations. Et de souhaiter aussi que les deux pays voisins fassent preuve d’un esprit de communication et de coopération afin de réchauffer leurs liens bilatéraux et de mieux faire face à la fois aux défis mondiaux comme la pandémie de coronavirus et le changement climatique.Kishida, qui avait pris, le 4 octobre, la tête du 100e gouvernement du Japon, a été réélu hier à son poste par la chambre basse du Parlement suite à la victoire du Parti libéral démocrate (PLD) qu’il dirige aux législatives du 31 octobre.Moon lui avait aussi envoyé une lettre de félicitations le 4 octobre, et les deux hommes se sont parlé au téléphone pour la première fois 11 jours plus tard. Ils ne se sont pas encore rencontrés en face à face.