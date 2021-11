Lancement du démantèlement des barbelés militaires à Gimpo

Photo : YONHAP News

Les travaux du démantèlement des barbelés militaires installés à la ville de Gimpo, située au nord-ouest de Séoul et près de la frontière intercoréenne, ont été lancés hier.D’après l’annonce faite par la municipalité de Gimpo, il s’agit de retirer les barbelés servant de ligne de démarcation militaire. Une étant installée sur un tronçon de 8,7 km au nord-Est du fleuve Han et une autre de 6,6 km au sud-Est de la côte de la ville. Les autorités locales projettent d’achever l’opération d’ici l’année prochaine.Ces installations ont été mises sur place il y a plus de 50 ans lors de la division des deux Corées. Ainsi, l’accès des civiles à ces zones a été interdit jusqu’à présent.La ville envisage désormais d’aménager une aire de promenade et des pistes cyclables le long du fleuve. Et sur la côte concernée, un chemin piétonnier et un parc pour ses habitants.