Photo : KBS News

Le nombre de vues des vidéos sur YouTube lié à la série télévisée sud-coréenne «Squid Game» sur Netflix a devancé la série américaine « Game of Thrones ».C’est ce qu’on apprend d’un rapport sur les visionnages sur YouTube rédigé par la société Vobile d'analyse des données sur les contenus audiovisuels, relayé hier, mercredi par le magazine américain Variety.Plus précisément, « Squid Game » a dépassé les 17 milliards de vues sur quelques 131 000 vidéos en lien avec la série sud-coréenne. Le nombre de « J’aime » ou de commentaires a, quant à lui, atteint environ 533 millions.L'analyse couvre les huit dernières semaines, alors que «Game of Thrones» de HBO compte 420 000 vidéos concernées et le total de vues s’est élevé à 16,9 milliards en dix ans. Le nombre de commentaires ou de «J'aime» était de 233 millions.