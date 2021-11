Les lycéens de terminale commencent à suivre les cours en ligne à une semaine du suneung

Photo : YONHAP News

A une semaine du « suneung », l’examen d’entrée à l’université, cette année encore à l’épreuve du COVID-19, le ministère de l’Education a annoncé une liste des gestes barrières et des protocoles sanitaires pour lutter contre la propagation du virus.Le masque sera obligatoire pour tous les candidats. Ceux qui plancheront sur les épreuves dans un espace isolé devront, eux, porter un masque de protection à haute filtration, au moins de type KF94.Contrairement à l’an dernier, les élèves installeront eux-mêmes le plexiglas distribué à l’avance sur leur bureau respectif, mais seulement pendant leur déjeuner, et non pas pendant leur examen.La veille de cet examen emblématique de la fin du lycée, donc le 17 novembre, tous les candidats seront appelés à se rassembler aux établissements scolaires où ils doivent se présenter le lendemain, pour recevoir chacun la convocation au suneung. Les élèves testés positifs au COVID pourront demander aux membres de leur famille ou à leurs professeurs de le faire à leur place.Sans surprise, le jour-J, l'utilisation des téléphones mobiles ou autres appareils électroniques est interdite dans la salle d’examen.Autre point à noter : dès aujourd’hui, les lycéens de terminale de tout le pays doivent suivre des cours à distance pour diminuer les risques de contamination au coronavirus, et ce jusqu’au 17 novembre.