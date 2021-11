Moon Jae-in s’engage à renforcer la compétitivité de l’agriculture

Photo : YONHAP News

Le président de la République a promis de faire de son mieux pour renforcer la compétitivité de l’agriculture du pays face à la crise climatique et celle de la chaîne d’approvisionnement.Dans un message publié aujourd’hui sur les réseaux sociaux à l’occasion de la 26e Journée des agriculteurs, Moon Jae-in a fait part de son engagement pour innover dans la gestion de l’offre et de la demande des produits agricoles et de les promouvoir en parallèle.Le chef de l’Etat a également manifesté sa volonté d’assurer le développement durable de l’agriculture sur les plans écologique et informatique notamment en vue de la neutralité carbone que son gouvernement a pour objectif d’atteindre d’ici 2050.Enfin, le locataire de la Maison bleue s'est engagé à rendre l’agriculture suffisamment rentable et attractive pour les jeunes générations.