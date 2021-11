COVID-19 : 2 520 nouveaux cas et 473 patients dans un état grave

Photo : YONHAP News

En 24 heures, la Corée du Sud fait état de 2 520 nouveaux cas positifs du COVID-19 dont 80 % sont recensés dans la région métropolitaine.Le nombre de patients atteints de formes graves a augmenté de 13 pour atteindre 474, soit le plus haut niveau depuis le début de la pandémie.En particulier, plus de 80 % de ces malades ont 60 ans et plus. Et 21 décès supplémentaires ont été recensés et la quasi-totalité des victimes font partie de cette tranche d’âge.Les autorités sanitaires ont attribué ce rebond à la prolongation de la 4e vague ainsi qu'à la baisse des effets des vaccins.Actuellement, 58 % des lits réservés aux malades dans un état grave sont occupés et 59 % des lits des hôpitaux spécialisés dans les maladies infectieuses le sont aussi. Cependant, le gouvernement se veut rassurant en jugeant encore prématuré de discuter d’un plan d’urgence.Dans ce contexte, une injection supplémentaire est actuellement en cours pour les pensionnaires et les employées d'Ehpad. Le taux de vaccination complète a atteint 77,4 % de la population et celui des primo-vaccinés 81,3 %.