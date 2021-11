Photo : YONHAP News

L’an dernier, l’aéroport international d’Incheon s’est classé au 8e rang mondial et au premier rang en Asie en termes de trafic de passagers avec presque 12 millions d’usagers malgré les impacts du COVID-19.D'après le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, l’aéroport sud-coréen a perdu trois places sur fond de grande chute des demandes par rapport à ceux d'Europe. En revanche, il s'est hissé à la première place en Asie pour la première fois depuis son ouverture, en devançant Hong Kong et Singapour.En termes de volume des marchandises, l’aéroport international d'Incheon a occupé la 3ème place après ceux de Hong Kong et de Pudong en Chine.