Inauguration du monument commémoratif des GI’s tombés pendant la guerre de Corée aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Un monument commémoratif portant les noms de tous les 36 591 soldats américains tombés pendant la guerre de Corée (1950-1953) a été érigé à Fullerton City, dans le comté d’Orange en Californie.Le ministère sud-coréen des Patriotes et des Anciens combattants a annoncé qu’une cérémonie aurait lieu ce jeudi à 13h (heure locale) sur place pour célébrer cette installation.Ce mémorial se compose de cinq piliers en forme d'étoile, chacun mesurant 1,5 mètre de haut. Sur chaque pilier, les noms de tous ces GI's tués lors du conflit fratricide y sont gravés. C'est une première aux U.S.A.Parmi le fonds de 720 000 dollars mobilisé pour l’établissement du mémorial, le gouvernement sud-coréen a pris en charge 30 % du budget et le reste a été collecté par le comité d’installation du monument et des ressortissants d'origine coréenne sur le sol américain.