Photo : YONHAP News

L’automne n’a pas dit son dernier mot. Après une chute brutale des températures, hier matin, et même les premières neiges tombées dans la région de Séoul. Ce matin, le ciel est clair et peu couvert.Le mercure remonte légèrement dans tout le pays. La moyenne est de 6°C à Séoul, 8°C à Daejeon dans le centre du pays avec un ciel un peu plus nuageux.. La côte est reste dégagée toute la journée avec une moyenne de 8°C à Gangneung au nord-est et de 12°C à Busan dans l’extrême sud-est du territoire.Dans le quart sud-ouest du pays, on attend une moyenne de 10°C à Gwangju et de 14°C sur l’île de Jeju. Attention néanmoins, malgré une hausse des températures, quelques averses ou pluies pourraient y apparaître.