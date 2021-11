Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung promet la suspension de l’imposition sur les actifs virtuels

Photo : YONHAP News

Le candidat à la présidentielle 2022 du Minjoo, le parti au pouvoir, s'est engagé à offrir un délai de grâce d'un an jusqu'en 2023 avant d’imposer des impôts sur les revenus sur les actifs virtuels et à augmenter considérablement le plafond déductible.Lee Jae-myung a également souligné que la protection des usagers était la priorité lors de sa rencontre aujourd'hui avec des jeunes investisseurs sur les actifs virtuels. Une démarche qui viserait à courtiser les électeurs dans la vingtaine et la trentaine.Dans le camp d'en face, le candidat du Parti au Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, s’est rendu à Mokpo, dans la province de Jeolla du Sud, considéré comme la ville natale politique du défunt président Kim Dae-jung.A cette occasion, Yoon Seok-youl a promis d’améliorer les relations bilatérales avec le Japon en évoquant la déclaration proclamée conjointement par Kim Dae-jung et Keizo Obuchi en 1998, le Premier ministre nippon à l’époque, visant à établir une relation tournée vers l’avenir.De son côté, la candidate du Parti de la justice, formation progressiste minoritaire, Sim Sang-jeung, a souligné la nécessité d’augmenter le budget et les effectifs pour améliorer le système de santé public.