Ouverture d’un centre culturel coréen en Afrique du Sud

Photo : YONHAP News

Le 33e centre culturel de Corée du Sud ouvrira ses portes le 24 novembre prochain en Afrique du Sud . Il s’agit du troisième sur le continent africain après ceux au Nigeria et en Egypte.L'établissement est aménagé dans un bâtiment à deux étages situé dans la région de Pretoria, où se trouvent des missions diplomatiques étrangères.Doté d’une salle de spectacle, trois salles d’exposition, des salles d’entraînement de k-pop et de taewondo, d’une bibliothèque, de trois salles de conférence et d’un café, il devrait contribuer au rayonnement de la culture coréenne dans la région.Une cérémonie d’inauguration aura lieu le 24 novembre à 15h (heure locale). Un spectacle sous le thème de la cohabitation de la tradition et des technologies de pointe ainsi que différents événements tel que des expositions sont prévues.