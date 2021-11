La baisse provisoire des taxes sur le carburant applicable dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Suite à la flambée des cours du pétrole sur le marché mondial, le gouvernement avait annoncé, le mois dernier, réduire provisoirement de 20 % les taxes sur les carburants afin de stabiliser les prix et d’alléger le fardeau des ménages. Cette mesure est finalement entrée en vigueur aujourd’hui.Si cette baisse est entièrement répercutée sur les tarifs, le prix de l'essence baissera de quelque 164 wons (12 centimes d'euro) le litre, et ceux du gazole et du gaz butane de 116 wons (9 centimes) et de 40 wons (3 centimes) respectivement.Toutefois, comme il revient à chaque station-service de fixer les prix de carburants qu’elle vend aux consommateurs, il va falloir attendre probablement quelques jours pour que la réduction des taxes se fasse réellement l’écho des tarifs pratiqués.Afin d’assurer l’efficacité anticipée de cette mesure exceptionnelle, l’exécutif a plaidé pour la coopération des industriels des raffineries de pétrole, de la compagnie pétrolière publique sud-coréenne (KNOC) et de la Fédération nationale des coopératives agricoles Nonghyup, dont les stations essence représentent un cinquième du parc national. Les établissements concernés ont promis de refléter la baisse des taxes dès aujourd’hui.Ce dispositif sera valable pour une durée de six mois, c’est-à-dire jusqu’en avril prochain.Par ailleurs, Séoul supprimera temporairement le contingent tarifaire appliqué au gaz naturel liquéfié (GNL) importé.