COVID-19 : l’Agence européenne des médicaments approuve un traitement sud-coréen

Photo : YONHAP News

Le Comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) vient de donner un avis favorable à l’utilisation de deux médicaments anti-COVID-19. Il s’agit du « Regdanvimab », connu aussi sous le nom « Regkirona » de la société biopharmaceutique sud-coréenne Celltrion et du « Ronapreve » du laboratoire américain Regenon.Ces traitements seront destinés aux personnes qui encourent le plus de risques de développer un cas grave, voire critique de maladies. Ce sont les premiers médicaments contre le coronavirus fonctionnant sur le système d'anticorps monoclonaux à être approuvés par l’EMA.Le « Regdanvimab » de Celltrion, déjà autorisé en Corée du Sud, est en dernière ligne droite pour sa commercialisation au sein de l’Union européenne après neuf mois d’examen par les autorités sanitaires européennes.Alors que les Etats-Unis et l’Europe connaissent une nouvelle recrudescence de l’épidémie malgré un taux de vaccination très élevé, plusieurs médicaments anti-COVID sont en phase de test ou d’examen. Deux laboratoires américains, Merck et Pfizer ont demandé l’autorisation de vente pour leurs pilules auprès du régulateur compétent.Le traitement de Celltrion a obtenu une autorisation d’urgence de mise sur le marché en Indonésie et au Brésil. Et il a déjà été injecté sur quelque 20 000 patients en Corée du Sud.En général, une fois que l’EMA donne son feu vert, la Commission européenne octroie dans un délai d’un ou deux mois une autorisation de commercialisation pour le médicament en question.