APEC : Moon Jae-in participe au sommet en ligne ce soir

Le président de la République participera au 28e sommet du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (APEC), qui se tiendra ce soir en visioconférence.Ce rendez-vous annuel a pour thème « Surmonter la crise du COVID-19 pour la prospérité de nous tous et de la future génération ». A l’ordre du jour : la sortie de la crise sanitaire, l’accélération de la reprise économique, la coopération en matière de climat et d’environnement, ainsi que les mesures pour la croissance durable.Le président Moon Jae-in engagera notamment une discussion intensive sur la stabilisation du réseau d’approvisionnement mondial et la transition numérique comme mesures à prendre en vue d’accélérer la reprise économique à l’époque post-COVID-19.Par ailleurs, le locataire de la Maison bleue va faire état de la manière dont la Corée du Sud a apporté sa contribution à d’autres pays pour faire front commun contre le coronavirus comme l’offre de vaccins et une aide sanitaire gratuite.Le numéro un sud-coréen présentera également les initiatives de son gouvernement pouvant servir de bons exemples, telles que des soutiens financiers destinés aux classes les plus vulnérables à la pandémie, le New Deal « à la coréenne » et un renforcement des filets de sécurité.A l’issue de ce rassemblement virtuel, les chefs d’Etat et de gouvernements devraient adopter un plan d’action global pour le « Putrajaya Vision 2040 » définissant les mesures de coopération à mener au cours des 20 prochaines années.