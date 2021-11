Affaire Daejangdong : l’Assemblée nationale approuve la démission du député Kwak Sang-do du PPP

Photo : YONHAP News

Réunis hier en session plénière, le parti au pouvoir et ceux de l’opposition ont acté la démission du député Kwak Sang-do du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP). Il y a un mois, ce dernier avait déposé une demande en ce sens au Parlement, suite à l’éclatement du scandale de corruption dit « affaire Daejangdong ».Il lui est reproché d’avoir perçu 5 milliards de wons, l'équivalent de 3,7 millions d'euros, via son fils, de la part de la société de gestions d’actifs, Hwacheon Daeyu.L'entreprise aurait réalisé d’importants bénéfices au détriment de la municipalité de Seongnam dans le cadre d’un projet de construction de logements à Daejangdong, un quartier de la ville située dans la province de Gyeonggi.Le Parquet soupçonne l’ancien élu d’avoir reçu ce dessous de table de Hwacheon Daeyu en échange de son appui pour la faire participer à un consortium dirigé par Hana Bank, une des principales banques sud-coréennes et dont le président Kim Jung-tai est un de ses proches. Ainsi, le Parquet envisage-t-il de convoquer bientôt Kwak en qualité de prévenu.