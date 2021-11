Séoul et Moscou signent un MOU pour installer des hotlines militaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Russie vont mettre en place deux hotlines militaires. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, les deux pays ont signé, hier, un mémorandum d’entente (MOU) visant à établir une hotline entre leurs marines nationales et une autre entre leurs armées de l’air d’ici la fin de cette année.C’est en novembre 2002 que Séoul et Moscou ont conclu l’« Accord pour prévenir tout acte militaire à risque ». Et ils avaient commencé à discuter de l’installation de lignes directes au niveau des autorités militaires. Finalement, presque 20 ans plus tard, ils sont parvenus à finaliser le projet de MOU en la matière au premier semestre de cette année.Le MOU a été signé par Kim Sang-jin, le directeur général de la politique internationale au ministère sud-coréen de la Défense, et par Viktor Kalganov, le patron du Centre national du contrôle de la Défense de la Russie.Selon le ministère sud-coréen, grâce à la conclusion de ce pacte, les armées des deux nations pourront renforcer la confiance mutuelle et la communication de sorte à prévenir tout éventuel accrochage dans le ciel ou en mer, et à favoriser la baisse des tensions et l’installation de la paix dans la région.A Séoul, les autorités militaires espèrent que ces nouvelles hotlines permettront de mieux communiquer avec leurs homologues russes afin de prévenir efficacement l’intrusion imprévue dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ).