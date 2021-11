Un haut diplomate américain discute de la Corée du Nord, de l'alliance et des chaînes d'approvisionnent à Séoul

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, en visite à Séoul, s’est entretenu, hier, avec plusieurs officiels sud-coréens.Au 2e jour de son séjour de trois jours, Daniel Kritenbrink a d’abord rencontré Yeo Seung-bae, vice-ministre des Affaires politiques au ministère des Affaires étrangères.Selon un responsable du ministère, les deux ministres adjoints ont échangé sur le dossier chinois, la question de la péninsule coréenne, les sujets régionaux et multilatéraux, les chaînes d’approvisionnement, l’alliance Séoul-Washington et le changement climatique. Ils sont convenus de relever d’un cran leur coopération bilatérale dans ces domaines.Toujours d’après le ministère, Kritenbrink a également rencontré le premier vice-ministre des Affaires étrangères. Choi Jong-kun lui a alors demandé de déployer des efforts actifs pour le développement de l’alliance sud-coréano-américaine et le progrès du processus de la paix dans la péninsule.De son côté, le diplomate américain a répondu que l’administration Biden donnait beaucoup d’importance à l’alliance solide entre les deux pays en assurant sa volonté de faire de son mieux pour l’instauration d’une paix permanente dans la péninsule.L’officiel américain s’est aussi entretenu, sur la proposition du côté américain, avec le vice-ministre de la diplomatie économique, Lee Sung-ho, pour discuter des chaînes d’approvisionnement et de la sécurité économique.D’après l’ambassade des Etats-Unis en Corée du Sud, les deux parties ont discuté de la préparation de la consultation économique de haut niveau prévu le mois prochain à Séoul.Le haut officiel américain a également eu un tête-à-tête avec le vice-ministre au Commerce Jeong Dae-jin. Leurs discussions ont porté sur le partenariat lié aux industries clés et aux nouvelles technologies.