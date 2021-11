KF-21 : Séoul et Jakarta trouvent un terrain d’entente sur leur contribution

Photo : KBS News

La Corée du Sud et l’Indonésie ont trouvé, hier, un accord définitif dans le cadre de leurs renégociations sur le paiement retardé de la contribution financière de Jakarta au projet dit « KF-21/IF-X » consistant à développer conjointement le premier chasseur sud-coréen.Selon l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA), les deux nations sont convenues de maintenir la clause principale de leur contrat, selon laquelle l’Indonésie financera 20 % des coûts de développement de ce projet entre 2016 et 2026 dont 30 % en nature.Pour rappel, le projet « KF-21/IF-X » consiste à mener des recherches et à développer un nouvel avion de combat de génération 4.5 pendant la période de 2015 à 2028 pour un budget total de 8 800 milliards de wons, soit 6,5 milliards d’euros. A l’origine, Jakarta s’est engagé à assurer 20 % de cette enveloppe. En contrepartie, Séoul doit lui transférer un prototype du KF-21 et des technologies. Et 48 unités doivent être construites en Indonésie.Mais depuis le second semestre 2017, l’Indonésie a constamment remis ses versements. Par ailleurs, le président indonésien Joko Widodo, en visite d'Etat à Séoul en septembre 2018, a demandé à son homologue sud-coréen d’ouvrir une renégociation sur ce dossier en proposant notamment de réduire la contribution financière de son pays à 5 %.Depuis janvier 2019, les deux nations ont tenu six réunions entre leurs groupes de travail sur ce sujet avant de parvenir à une entente.Cependant, comme l’Indonésie injecte la plupart de son budget national à la lutte contre la crise du COVID-19, elle ne pourra pas respecter ses engagements dans l’immédiat.