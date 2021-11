La restriction horaire d’accéder aux jeux en ligne sera levée l’année prochaine

Photo : Getty Images Bank

L’interdiction aux jeunes de moins de 16 ans d'accéder à des jeux informatiques entre minuit et 6 heures du matin sera officiellement levée à partir du 1er janvier 2022.L'Assemblée nationale a adopté, hier, un projet de loi en ce sens.Ce dispositif avait été mis en place en novembre 2011 dans le cadre de la loi sur la jeunesse, afin de réduire le temps passé par les adolescents à jouer à des jeux vidéo et d'augmenter leur temps de sommeil.Le gouvernement a cependant décidé d’abolir cette mesure faute d’efficacité, étant donné qu’aujourd’hui, les adolescents jouent davantage sur leurs smartphones que sur leurs ordinateurs.En parallèle, l’exécutif envisage de renforcer la formation visant à sensibiliser les parents d’élève et les enseignants au danger de l’addiction des jeux en ligne.