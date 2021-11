COVID-19 : lancement du Comité de la sûreté des vaccins

Photo : YONHAP News

Le Comité de sûreté des vaccins, chargé d’analyser tout lien entre injection de sérum et effets secondaires, a été inauguré aujourd’hui.Composée de 22 experts civils indépendants, notamment des membres de la prestigieuse Académie nationale de médecine de Corée (Namok), cet organisme privé va chercher à prouver, études à l’appui, tout rapport de causalité entre les effets secondaires et l’inoculation de vaccins en examinant des cas signalés tant dans le pays qu’à l’étranger.Sur le plan des contaminations, le nombre de patients supplémentaires affectés par le COVID-19 s’est élevé à 2 368 ces 24 dernières heures. On comptabilise aussi deux personnes de plus par rapport à hier dans un état critique, ce qui porte leur nombre a 475 individus. Un nouveau record pour la troisième journée consécutive.Du côté des vaccinations, 81,4 % de la population ont reçu leur première dose de sérum et 77,6 % ont achevé leur schéma vaccinal.D’après les autorités sanitaires, depuis l’assouplissement des mesures préventives, la part des moins de 18 ans et ceux de plus de 60 ans sur l’ensemble des personnes affectées est en augmentation. Toutefois, on remarque surtout que le taux de contamination après vaccination complète reste élevé chez les personnes âgées, du fait de la multiplication des infections collectives dans les ehpad.