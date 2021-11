Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung entame sa tournée en bus, Yoon Seol-youl rencontre un haut diplomate américain

Photo : YONHAP News

Le candidat du Minjoo a entamé aujourd’hui sa tournée en bus des provinces. Premières destinations : Busan, Ulsan et la province de Gyeongsang du Sud, située dans le sud-est du pays.Durant ce déplacement de trois jours, Lee Jae-myung se rendra dans des lieux de vie des citoyens ordinaires, y organisera des rencontres avec les électeurs, notamment des jeunes dans la vingtaine et la trentaine et tiendra une conférence de presse. Cette tournée s’étalera sur les huit prochains week-ends.En face, son rival du Parti du Pouvoir du Peuple(PPP) s’est entretenu avec le secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, Daniel Kritenbrink.A cette occasion, Yoon Seok-youl a souligné l’importance de l’alliance entre les deux pays d'autant plus qu'elle comptait aussi pour les principaux enjeux internationaux.Cet après-midi, l’ancien procureur général rencontrera des journalistes étrangers.