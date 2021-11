Ministère de la réunification : Kim Jong-un renforce son statut en cette 10e année de son arrivée au pouvoir

Photo : YONHAP News

Alors que les médias nord-coréens appellent de plus en plus fréquemment Kim Jong-un « chef de l’Etat », le ministère sud-coréen de la Réunification a fait remarquer que Pyongyang multipliait les démarches visant à renforcer le statut politique du jeune leader.C’est ce qu’on apprend aujourd’hui du briefing régulier donné par le porte-parole adjoint du ministère. D’après Cha Deok-cheol, le pays communiste a nommé Kim III premier secrétaire du Parti des travailleurs au cours de son 8e Congrès, mais l’a aussi désigné numéro un de la formation en révisant les statuts du parti.Ainsi, la multiplication de cette désignation, jusqu’à présent plutôt réservé à ses prédécesseurs, Kim Il-sung et Kim Jong-il, autrement dit son grand-père et son père, s’expliquerait par les efforts du régime pour renforcer la loyauté des habitants à l’égard de Kim Jong-eun.En ce qui concerne de possibles événements célébrant la dixième année de sa prise de fonction, l’officiel du ministère a fait savoir qu’aucun événement n’avait été pour le moment prévu tout en ajoutant suivre de près les moindres faits et gestes du royaume ermite.