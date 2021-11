Lancement des festivals d'automne et d'hiver dans le cadre de « Vivre avec COVID-19 »

Photo : KBS News

Les municipalités sont prêtes à donner le coup d'envoi des festivals d'automne et d'hiver qui ont été suspendus ces deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.Les conditions pour l'organisation d'événements de grande envergure seront toutefois satisfaites dès que le pays entrera dans la deuxième étape de sa transition en trois temps pour « vivre avec le COVID-19 » à partir du 13 décembre, à moins que la situation ne s’aggrave.Dans le cadre de la deuxième étape, il n'y aura pas de limites du nombre de visiteurs aux sites de festivals qui mettent en place un système de contrôle d’accès au COVID-19, pour permettre à des milliers de personnes de se rassembler dans le même endroit.Dans le détail, plusieurs villes et districts de la province de Gangwon, projettent de relancer leurs festivals notamment liés à la neige, aux poissons ou au café.Dans les provinces de Jeolla, réputées comme une région gastronomique, divers événements culinaires sont prévus. Sur les côtes est et sud-est du pays, des cérémonies d’accueil du premier lever du soleil de l’année seront organisés.La région métropolitaine ne sera pas non plus en reste et va proposer différents événements culturels, des expositions, des spectacles et des concerts tout au long de l’hiver.