Journée d’automne ensoleillée. Beau ciel bleu sur une grande partie du pays, malgré quelques petites pluies éparpillées.Si les températures étaient très fraîches dans la matinée entre 0 et 6°C, dans l’après-midi, elles oscillaient entre 8 et 13°C, avec même un pic à 15°C sur l’île de Jeju.Pour ce week-end, l’atmosphère devrait nettement se réchauffer du nord au sud, et les températures pourraient être propices aux dernières baignades de l’année dans le sud du pays.