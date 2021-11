Séoul rejoint le Conseil du Fonds vert pour le climat

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud participera à partir de l’an prochain et pour un mandat de trois ans au Conseil du Fonds vert pour le climat (FVC) de l'Organisation des Nations unies.Le ministère sud-coréen des Finances et de la Coordination politique a annoncé hier que la nouvelle liste des nations nommées au conseil avait été rendue publique à la COP 26 qui a clôturé le jour même à Glasgow.Classé dans le groupe Asie-Pacifique dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le pays du Matin clair sera à côté d’autres pays du groupe qui sont la Chine, l’Iran, le Pakistan, les Philippines et l’Arabie saoudite.C’est la troisième fois que Séoul assiste à cet organisme de gouvernance du fonds, après avoir honoré deux mandats qui ont duré de 2013 à 2015 et de 2019 à 2021, respectivement.Le conseil se réunit trois fois par an pour approuver les projets de lutte contre les changements climatiques des pays en développement. Son budget total est de quelque 20 milliards de dollars. Il définit également une série de politiques destinées à distribuer ces fonds de manière efficace.Toujours selon le ministère, la participation de la Corée du Sud au conseil renforcera la présence et l’influence du pays au sein de l’entité international sur le climat, tout en construisant un environnement favorable à une contribution élargie des instituts et des entreprises sud-coréens aux projets de réponse aux enjeux climatiques à mener dans les pays en développement.