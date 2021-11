Rencontre diplomatique de haut rang Séoul-Yaoundé

Photo : KBS News

Le 2e vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Choi Jong-moon s’est rendu les 11 et 12 novembre au Cameroun dans le cadre de la 4e réunion politique de haut niveau bilatérale. Il s’est entretenu avec Felix Mbayu, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge de la coopération avec le Commonwealth, pour échanger sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux nations.Les deux hauts diplomates sont convenus de promouvoir l’échange de personnes et de conclure un accord d'exemption de visa d’entrée des diplomates ainsi que des fonctionnaires.Le vice-ministre sud-coréen en a profité pour demander le soutien de Yaoundé à la candidature de l’ancienne ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, au poste de prochain directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il a également abordé avec son interlocuteur le sujet du Forum Corée-Afrique tout comme de la Conférence ministérielle de l’Onu sur le maintien de la paix, qui seront tous les deux organisés le mois prochain dans le pays du Matin clair.Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de la présidence camerounaise Ferdinand Ngoh Ngoh, Choi a de nouveau demandé le soutien à la candidate sud-coréenne à la tête de l’OIT. Il a également appelé le pays d’Afrique à soutenir la candidature de son gouvernement pour accueillir l’Exposition universelle 2030 à Busan, la 2e ville de la Corée du Sud.Les deux pays célèbrent cette année les 60 ans de leurs relations diplomatiques. Depuis, leur coopération n’a cessé d’évoluer. Et actuellement, ils réalisent conjointement des projets de développement au Cameroun, dont la valeur atteint au total 18 milliards de dollars.Yaoundé ouvrira une ambassade dans la capitale sud-coréenne en 2022. Et de son côté, Séoul a envoyé entre 2020 et 2021 au Cameroun du matériel sanitaire contre le COVID-19 d’une valeur de 920 000 dollars.