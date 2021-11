Lee Jae-yong se rend en Amérique du Nord

Photo : KBS News

Lee Jae-yong, le vice-président de Samsung Electronics s'est envolé hier pour le Canada et les Etats-Unis. Il devrait d'abord visiter le centre de recherche en intelligence artificielle (IA) de Samsung à Toronto.Interrogé sur son projet de construire une nouvelle usine de semi-conducteurs sur le sol américain avant son embarquement, l'héritier du premier conglomérat du pays s’est contenté de dire qu'il allait rencontrer de nombreux partenaires américains. Il a toutefois confirmé aux journalistes qu'il se rendrait à Boston, où se trouve le siège du laboratoire américain Moderna, pour des consultations avec le géant américain sur les vaccins contre le COVID-19.Par ailleurs, Lee devrait arrêter durant ce déplacement le site censé accueillir une nouvelle usine de puces mémoire de son entreprise, entre Taylor et Austin, au Texas. Le géant sud-coréen de l’électronique avait annoncé son projet d'augmenter ses capacités de fabrication de semi-conducteurs avec un investissement de 20 000 milliards de wons, soit un peu plus de14,8 milliards d'euros.Il s'agit du premier voyage de Lee à l'étranger depuis sa libération sous condition en août dernier. Il a été condamné à deux ans et demi d’emprisonnement le 18 janvier dans le cadre d'un nouveau procès dans une affaire de corruption impliquant la présidente déchue président Park Geun-hye. Son dernier déplacement international remonte à octobre 2020, avec un voyage au Vietnam, et sa dernière visite aux Etats-Unis à il y a cinq ans.