Choi Jong-kun : possibilité d'un dénouement positif quant à une déclaration officielle de fin de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’attend à ce qu’il y ait bientôt une conséquence positive concernant la déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée, et ce peut-être même avant la fin de cette année. Choi Jong-kun a tenu ces propos hier lors de son arrivée à l'aéroport international de Washington-Dulles, aux Etats-Unis où il doit s’entretenir avec ses homologues américain et japonais Wendy Sherman et Takeo Mori sur le dossier nord-coréen.Selon Choi, Séoul et Washington sont sur la même longueur d’onde sur cette initiative et sont en étroite consultation sur le calendrier et les modalités. Et ils ne tarderont pas à informer Pyongyang du résultat une fois concrétisé.A propos de l’évolution des négociations sur la rédaction d’un texte visant à clore officiellement le conflit fratricide, le vice-ministre a laissé entendre qu’une nouvelle réunion de rang vice-ministériel aurait lieu en fonction du résultat de la rencontre entre les négociateurs nucléaires sud-coréen et américain. Et d’affirmer que l’important était de tâtonner la réaction de la Corée du Nord, tout en l'incitant à accepter cette initiative, même s’il n’est pas possible de garantir de dénouement positif.En ce qui concerne une aide humanitaire au pays communiste, le diplomate sud-coréen a indiqué que comme Séoul et Washington avaient fait une avancée en ce sens, le reste désormais dépendait de leur décision politique.