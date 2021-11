Patinage artistique : Cha Jun-hwan et Yoo Young remportent chacun le bronze au Grand Prix

Photo : YONHAP News

Le sud-Coréen Cha Jun-hwan et sa compatriote Yoo Young ont décroché samedi dernier tous les deux, chacun dans sa catégorie, la médaille de bronze, lors de la 4e série du Grand Prix de patinage artistique 2021-2022, qui s’est déroulée à Tokyo.Cha a totalisé 259,60 points dont 163,68 dans le programme libre et 95,92 dans le court. Les deux premières places sont revenues au Japonais Shoma Uno (290,15) et à l'Américain Vincent Zhou (260,69), respectivement.C'est la première fois que le patineur sud-coréen monte sur le podium depuis le Grand Prix 2018-2019.Côté féminin, Yoo Young a remporté elle aussi le bronze avec une note finale de 203,60 points dont 135,52 dans l’épreuve libre. C’est la deuxième fois qu’elle complète le podium cette saison. La première remonte à octobre dernier à Las Vegas au cours de la 1ère étape du Grand Prix de la saison.Yoo devient ainsi la 2e sud-Coréenne à être primée dans deux étapes d’une même saison du Grand Prix, après Kim Yuna, une légende du pays du Matin clair dans le patinage artistique.Les médailles d'or et d'argent ont été récoltées par les Japonaises Kaori Sakamoto avec 223,34 points et Mana Kawabe avec 205,44. L'écart entre Yoo Young et Kawabe n'était que de 1,84 point.