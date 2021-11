COVID-19 : les critères de la prochaine phase de la transition graduelle dévoilés demain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé 2 006 nouvelles contaminations au COVID-19 ces dernières 24 dernières heures. On compte également 12 décès en plus, ce qui monte le total des victimes de l’épidémie à 3 115 et 471 patients dans un état grave. Le taux de vaccination complète s’élève à 78,1 % de la population et celui des primo-vaccinés à 81,7 %.Les autorités sanitaires dévoileront demain la norme pour passer à la prochaine étape de la transition progressive en trois étapes vers la vie normale avec le COVID-19. Il en va de même pour les critères qui seront mis en œuvre pour prendre des mesures de quarantaine d'urgence.Selon un responsable du siège central des contre-mesures de quarantaine, le taux d’occupation des salles en soins intensifs et les lits disponibles seront pris en compte comme facteurs importants, et des critères de prévention seront établis après des discussions avec les experts et une évaluation globale de la situation.Un petit rappel : le gouvernement avait proposé une transition graduelle, en allouant six semaines pour chaque phase, dont quatre semaines pour la mise en œuvre et deux semaines pour l'évaluation.D’autre part, à partir d’aujourd’hui, les quinquagénaires peuvent recevoir la troisième dose de vaccin si plus de six mois sont passés depuis la deuxième injection. Les sérums administrés sont de la marque Pfizer ou Moderna.La vaccination supplémentaire est également disponible pour les citoyens âgés de 18 à 49 ans souffrant de maladies sous-jacentes et ceux qui exercent des professions prioritaires notamment les policiers, les pompiers, les militaires, les aides-soignants ou encore le personnel médical. Ils doivent toutefois respecter un délai de six mois avant de toute inoculation d’une nouvelle dose.