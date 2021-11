Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung déplore le sous-développement des provinces, Yoon Seol-youl envisage d'alléger l'impôt sur le foncier

Photo : KBS News

Lee Jae-myung, le candidat à la présidentielle 2022 du Minjoo, le parti au pouvoir, a achevé hier sa 1ère tournée en bus des provinces, à savoir dans les villes de Busan et d'Ulsan ainsi que la province de Gyeongsang du Sud, situées dans le sud-est du pays.Lee a commencé ce déplacement de trois jours, par une visite au chantier naval de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), dont les employés se trouvent en pleine restructuration polémique.En effet, cela fait déjà trois ans que le constructeur Hyundai Heavy Industries a décidé de fusionner avec DSME, mais les syndicats y sont opposé et demandent l’abandon de cette décision.Devant les salariés contestataires, Lee s’est engagé à faire trouver un terrain d’entente entre l'entreprise et les syndicats, tout en évitant de faire des promesses irréalistes.Ensuite, lors de sa visite à Korea Aerospace Industries (KAI), constructeur aéronautique de référence de la Corée du Sud, le candidat du Minjoo a promis qu’il apporterait un soutien total de l'Etat au secteur et créerait un centre de stratégies aérospatiales.Avant de terminer sa 1ère tournée destinée à saisir les moyens de subsistance de la population en provinces, Lee a déploré que la plupart de ces régions soient menacées de disparition, avant de souligner l'importance d’un développement équilibré au plan national.Dans le camp d’en face, Yoon Seok-youl, son rival du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) s’est contenté d’assister pendant le week-end à un match de baseball durant lequel il s’est laissé prendre en photos avec des spectateurs.Le candidat du premier parti de l’opposition a néanmoins proposé sur ses réseaux sociaux de passer totalement en revue l’impôt global sur la détention de biens immobiliers. Selon lui, il s’agirait de l’intégrer à la taxe foncière à long terme et d’en exempter ceux qui ne possèdent qu’un seul logement, si le prix de celui-ci dépassait un certain seuil.Le Minjoo ne voit pas d’un bon oeil une telle proposition de l'ancien procureur général, qui, selon lui, n’est réservée qu’à une minorité de riches et risque donc de creuser davantage les inégalités des avoirs des citoyens.