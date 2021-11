COVID-19 : l’UE autorise le médicament sud-coréen Regkirona

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé, vendredi dernier, sur son site, son accord pour la commercialisation de deux médicaments contre le COVID-19, le Regkirona et le Ronapreve. Le premier est mis au point par la société biopharmaceutique sud-coréenne Celltrion et le second, par le laboratoire américain Regenon.Cette décision a été rendue publique seulement un jour après que le Comité des médicaments à usage humain (CMUH) a recommandé l’autorisation de ces médicaments fonctionnant sur le système d'anticorps monoclonaux. Ceux-ci seront administrés aux patients en Europe où l’épidémie se propage à une vitesse sans précédent.Toutefois, le CMUH préconise d’utiliser le Regkirona avec les malades de plus de 18 ans qui n’ont pas besoin d’assistance en oxygène, mais qui présentent un haut risque de tomber dans un état critique.Le Ronapreve, quant à lui, est conseillé à ceux âgés de plus de 12 ans, qui pèsent plus de 40 kg, et qui risquent de voir leur état s’aggraver. Il peut également être utilisé à des fins préventives pour la même catégorie d’âge.Les deux entreprises pharmaceutiques avaient demandé au début du mois dernier l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de leurs médicaments à l’EMA.