COVID-19 : le soutien du « cashback » d’octobre versé à partir d'aujourd’hui

Photo : YONHAP News

L’aide financière du système dit « cashback » du mois dernier est versée à partir d’aujourd’hui par le biais des entreprises de cartes de crédit. Ce dispositif consiste à rembourser 10 % du montant dépensé en surplus au troisième trimestre par rapport à ceux du trimestre précédent à condition que les paiements par carte de crédit ou de débit soient supérieurs de plus de 3 %. Son objectif est d’inciter la consommation plombée par l’épidémie de COVID-19.Selon le ministère de l'Economie et des Finances, 8,1 millions d’habitants toucheront un total de 387,5 milliards de wons, ce qui représente environ 35 euros par individu. Parmi les bénéficiaires, 1,69 million de personnes recevront la somme maximale de 100 000 wons, soit 74 euros.La somme perçue est en fait déduite lors des paiements par carte de façon préalable. Cette somme pourra être utilisée jusqu’en juin prochain, mais le restant disparaîtra après cette date. L’enveloppe concernant les achats de ce mois-ci sera accordée le 15 décembre prochain.Les participants peuvent enchaîner les demandes, et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il est toujours possible d’en faire la demande dans l’immédiat. Jusqu’à présent, près de 15 millions d’habitants sont enregistrés.