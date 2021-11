Séoul prolonge à nouveau l'alerte de précaution de voyage à l'étranger

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a prolongé d’un mois l’alerte de voyage spéciale lancée pour tous les pays du monde. Selon le ministère des Affaires étrangères, ce dispositif se poursuivra jusqu’au 13 décembre prochain. Il est donc préconisé d’annuler ou de reporter tout déplacement à l’étranger, de minimiser les contacts avec autrui et de respecter les directives sanitaires pour ceux qui séjournent hors du pays.Cette alerte est activée lors d’un danger urgent à court terme. Toutefois depuis son déclenchement le 23 mars 2020 en début d’épidémie de COVID-19, elle a été continuellement prolongée.Le ministère prévoit cependant d’appliquer des mesures différenciées selon les nations à partir du mois prochain en prenant en compte l’évolution de l’épidémie, le taux de vaccination et le déroulement des négociations pour une « bulle de voyage » avec la Corée du Sud.Justement, des touristes singapouriens sont arrivés ce matin à l’aéroport international d’Incheon dans le cadre de cet accord bilatéral permettant la libre circulation entre les pays signataires. Ce sont les premiers voyageurs étrangers à fouler le sol sud-coréen à des fins touristiques depuis l’éclatement de la pandémie.Si les tests PCR effectués directement après leurs arrivées se révèlent négatifs, ils seront autorisés à visiter le pays sans confinement. Parmi ces voyageurs, 26 journalistes et responsables du tourisme ont été invités par l’Office du tourisme coréen (KTO) pour découvrir les principaux hauts lieux du pays, avant de s’entretenir avec les acteurs sud-coréens du tourisme.