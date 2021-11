Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung propose à Youn Seok-youl de discuter de l'aide d'urgence

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo, le parti présidentiel, a suggéré ce matin à Yoon Seok-youl, le candidat du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), d'entamer des discussions sur la nouvelle aide d'urgence.Dans les faits, le candidat du parti au pouvoir, a déjà souligné la nécessité de verser dans l'année courante une nouvelle aide d’urgence à tous les citoyens. Mais le candidat de la première formation d'opposition conservatrice préfère que l’argent public prenne la direction des auto-entrepreneurs et des petits commerçants les plus durement touchés par le COVID-19. A cet égard, il propose qu’une enveloppe de 50 000 milliards de wons, soit un peu plus de 37 milliards euros, soit créée l'an prochain pour les dédommager.Face à cette divergence, le candidat du Minjoo a proposé aujourd'hui à son rival de s’asseoir avec lui à la même table pour trouver des modalités d'aide plus adéquates.Lee a par ailleurs critiqué le budget rétréci alloué aux monnaies locales pour booster la consommation de chaque province, qui passera de 20 000 milliards de wons en 2021 à 6 000 milliards en 2022, autrement dit, de 14,18 milliards d'euros à 4,45 milliards.Concernant l'affaire du développement foncier de Daejangdong, l'ancien gouverneur de la province de Gyeonggi a annoncé pouvoir accepter la nomination d’un procureur indépendant sur cette affaire, dans le cas où les enquêtes réalisées par le Parquet n’étaient pas suffisantes.De son côté, Yoon a participé à une réception organisée à l'occasion de la publication du dernier livre de Kim Chong-in, que le parti conservateur envisage de nommer à la tête de son comité électoral. Yoon a ainsi salué la longue expérience de l'ancien président par intérim de la formation, qui sera encore une fois extrêmement utile pour la victoire du PPP dans la présidentielle prévue mars 2022.Quant à l'actuel patron, Lee Jun-seok a lui aussi exprimé le même souhait à Kim Chong-in.Toutefois, concernant la direction au sein de la première force d'opposition, le candidat et le président ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils ont chacun exprimé leur désaccord sur le sort du secrétaire général nommé par Lee Jun-seok.