Reprise du festival de taekwondo à Berlin après un an d'interruption

Photo : KBS News

Bien avant la k-pop et les séries sud-coréennes, c’est le taekwondo qui a lancé la hallyu, la vague culturelle coréenne dans le monde. Samedi dernier, une compétition internationale de cet art traditionnel coréen s’est déroulée à Berlin, en Allemagne.C’est l’interprétation de l’hymne national de la Corée du Sud qui a ouvert le bal. Le maire de Berlin a ensuite fait un discours de félicitations pour démarrer cette manifestation qui reprenait après un an d’interruption pour cause de COVID-19.Le spectacle a commencé avec des artistes sud-coréens qui ont présenté une représentation de danse de l’éventail et de buk, un tambour traditionnel pour animer l’ambiance, suivi par la prestation d’une équipe de démonstration locale de taekwondo sous de grands applaudissements. Cette sixième édition a attiré plus de 200 sportifs de cinq pays européens, enfants et adultes confondus.Mais les yeux des spectateurs étaient surtout tournés vers la discipline de combat. Et sous les cris d’encouragement, les sportifs ont échangé les coups de pieds.Selon une participante âgée de 11 ans qui s’est mise à pratiquer le taekwondo il y a trois ans, cet art martial lui plaît d’autant plus qu’il lui permet d’exprimer sa force et de faire absolument tout avec ses condisciples dans la salle de sport.Le taekwondo permet ainsi d’unir les personnes sans contrainte de nationalité ni d’âge malgré la pandémie.