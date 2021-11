Photo : YONHAP News

Les deux principaux indices de la place sud-coréenne commencent cette semaine comme ils avaient terminé la semaine dernière par une nette progression. Le Kospi, l’indice principal de la Bourse de Séoul, a pris 1,03% et fini sa première séance de la semaine à 2 999,52 points, fleurtant toute la journée avec la barre des 3 000 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, quant à lui a atteint les 1 029,03 points (+1,98%).Sur le marché des changes, le won sud-coréen reste à l’équilibre face à l’euro et se renforce face au dollar américain. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 349,98 wons (+0,16 won) et le billet vert 1 178,4 wons (-1,2 won).