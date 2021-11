Photo : YONHAP News

Les Bangtan Boys viennent d'être récompensés dans quatre catégories aux MTV Europe Music Awards (MTV EMA), un événement qui s’est déroulé le 14 novembre, heure locale, à Budapest en Hongrie.Lors de cette cérémonie organisée en présentiel contrairement à son édition 2020, les prix « Best Pop », « Best K-Pop », « Best Group » et « Biggest Fans » ont tous été attribués à BTS. Malheureusement, pandémie oblige, le septuor sud-coréen n'a pas pu honorer de sa présence la remise des récompenses.Parmi les principaux lauréats, on peut citer Lil Nas X qui a obtenu le prix « Best Video » avec « Montero ». Quant au célèbre auteur-compositeur anglais Ed Sheeran, il s’est vu décerner le prix du meilleur artiste et celui de la meilleure chanson avec son tube « Bad Habits ».