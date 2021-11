Après BTS, d'autres groupes de k-pop s'apprêtent à démarrer des tournées mondiales

Photo : YONHAP News

Les BTS vont se produire en concert les 27 et 28 novembre puis les 1e et 2 décembre au SoFi Stadium situé dans la région métropolitaine de Los Angeles. Il s’agira du premier spectacle non virtuel du groupe depuis presque deux ans. Le boys band va ensuite participer le 3 décembre au concert américain de fin d'année 2021 Jingle Ball Tour à Los Angeles.Avec la progression du taux de vaccination à travers le monde, de plus en plus de groupes de k-pop optent ainsi pour des spectacles physiques hors des frontières.TWICE, par exemple, va donner plusieurs concerts du 24 au 26 décembre au KSPO Dôme à Séoul, puis se lancer dans une nouvelle tournée internationale en février 2021 aux Etats-Unis. NCT127, de son côté, donnera le coup d’envoi de sa tournée baptisée « NEO CITY : SEOUL - THE LINK » le 17 décembre à Séoul.Enfin, le groupe qui monte ATEEZ va déployer tous ses talents musicaux à partir de janvier prochain dans 12 cités étrangères dont Los Angeles, New York, Londres, Paris et Madrid dans le cadre de sa tournée mondiale « THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END ».