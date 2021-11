Corée du Nord : première apparition publique de Kim Jong-un en un mois

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un est apparu en public pour la première fois en près d’un mois, accompagné de plusieurs hauts responsables du régime. Son dernier déplacement public date du 11 octobre. C'était alors pour se rendre à une exposition d’armement à Pyongyang.Les médiats d’Etat du pays communiste ont rapporté aujourd’hui que le dirigeant avait inspecté un chantier de construction de la ville de Samjiyon.Lors de sa prise de parole, l’homme fort nord-coréen a souligné que la reconstruction de cette localité hautement symbolique était un nouveau point de départ de la révolution pour relever le niveau de vie des habitants de provinces.Sachez que Samjiyon, située à la frontière avec la Chine, comprend le lieu de naissance de Kim Jong-il, père et prédécesseur de Kim Jong-un, et le mont Paektu, berceau légendaire du royaume ermite. Le régime communiste aurait lancé en 2018 un projet gigantesque de reconstruction. Il s’agit notamment de construire plusieurs milliers de logements.A en croire les médias nord-coréens, les première et deuxième étapes des travaux sont déjà achevées. Et la troisième et dernière phase est en cours.