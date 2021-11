Entretien demain à Washingon des numéros deux de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères se retrouveront demain à Washington. La fin officielle de la guerre de Corée et la stratégie des trois pays vis-à-vis de la Chine seront au coeur de leurs discussions. Sans oublier le dossier nucléaire nord-coréen, la refonte des chaînes d'approvisionnement mondiales et la sécurité économique.Lors d’un point de presse hier, le porte-parole du département d’Etat américain Ned Price a annoncé que la numéro deux de son ministère Wendy Sherman recevrait demain ses homologues sud-coréen et nippon Choi Jong-kun et Takeo Mori et qu’elle aurait également un entretien bilatéral avec le premier aujourd’hui et le second jeudi.Les concertations entre les numéros deux de la diplomatie des trois pays ont été suspendues pendant près de quatre ans, avant de reprendre en juillet dernier sur proposition de l’administration Biden. Il a alors été décidé de les tenir tous les trimestres.La rencontre de demain sera scrutée avec une attention particulière, puisqu’elle aura lieu au lendemain du sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping.